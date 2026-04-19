Лавров примет участие в заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ

Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в заседании Совета Парламентской ассамблеи (ПА) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 20 апреля. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

"Мероприятие состоится в Москве под председательством председателя Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина", – говорится в сообщении.

В рамках заседания Лавров расскажет о реализации приоритетов российского председательства в ОДКБ в этом году и внешнеполитической координации при многополярном миропорядке.

Саммит ОДКБ пройдет в Москве 11 ноября 2026 года. Также Владимир Путин предложил провести международный экспертный форум, который будет посвящен тематике формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности.

По его словам, в условиях геополитической напряженности странам – участницам ОДКБ важно продвигать свои интересы на мировой арене.

