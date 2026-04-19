В Череповце госпитализировали 10 детей с кишечной недостаточностью, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Он отметил, что речь идет об участниках детского коллектива "Гармоника" из подмосковных Химок. В Череповец они приехали на конкурс "Русские наигрыши". У детей симптомы пищевого отравления, врачи диагностировали острую кишечную недостаточность.

Филимонов добавил, что один ребенок находится в реанимации в состоянии средней тяжести, его жизни ничего не угрожает.

"Четверо взрослых, которые также жаловались на самочувствие, после обследования от госпитализации отказались. Врачи наблюдают за состоянием пациентов, сейчас оно стабилизировано", – подчеркнул губернатор.

Он также указал, что всего 20 участников коллектива почувствовали себя плохо и вызвали скорую помощь. Сейчас специалисты рассматривают две версии отравления – либо обед в кафе в Череповце, либо занесенная энтеровирусная инфекция, источник которой мог находиться в другом регионе до поездки.

В настоящий момент устанавливается, где произошло заражение. Роспотребнадзор, в свою очередь, проверит заведение, в котором обедали участники коллектива.

Ранее специалисты Роспотребнадзора приступили к проведению эпидемиологического расследования случаев острой кишечной инфекции у воспитанников детского сада № 23 в Одинцове. В СМИ появилась информация, что в дошкольном учреждении зафиксирован случай сальмонеллеза у ребенка.

Позже стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших отравление детей. Проводятся допросы и иные следственные действия. Установлено, что 9 апреля в больницу обратились 27 воспитанников детсада в возрасте от 2 до 7 лет с симптомами кишечной инфекции.

