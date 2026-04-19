19 апреля, 13:40

Происшествия

В Череповце госпитализировали 10 детей с кишечной недостаточностью

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

В Череповце госпитализировали 10 детей с кишечной недостаточностью, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Он отметил, что речь идет об участниках детского коллектива "Гармоника" из подмосковных Химок. В Череповец они приехали на конкурс "Русские наигрыши". У детей симптомы пищевого отравления, врачи диагностировали острую кишечную недостаточность.

Филимонов добавил, что один ребенок находится в реанимации в состоянии средней тяжести, его жизни ничего не угрожает.

"Четверо взрослых, которые также жаловались на самочувствие, после обследования от госпитализации отказались. Врачи наблюдают за состоянием пациентов, сейчас оно стабилизировано", – подчеркнул губернатор.

Он также указал, что всего 20 участников коллектива почувствовали себя плохо и вызвали скорую помощь. Сейчас специалисты рассматривают две версии отравления – либо обед в кафе в Череповце, либо занесенная энтеровирусная инфекция, источник которой мог находиться в другом регионе до поездки.

В настоящий момент устанавливается, где произошло заражение. Роспотребнадзор, в свою очередь, проверит заведение, в котором обедали участники коллектива.

Ранее специалисты Роспотребнадзора приступили к проведению эпидемиологического расследования случаев острой кишечной инфекции у воспитанников детского сада № 23 в Одинцове. В СМИ появилась информация, что в дошкольном учреждении зафиксирован случай сальмонеллеза у ребенка.

Позже стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших отравление детей. Проводятся допросы и иные следственные действия. Установлено, что 9 апреля в больницу обратились 27 воспитанников детсада в возрасте от 2 до 7 лет с симптомами кишечной инфекции.

Читайте также


происшествия

Главное

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

