19 апреля, 14:40

ВС Ирана предотвратили проход двух танкеров через Ормузский пролив

Фото: AP Photo/Asghar Besharati

Вооруженные силы Ирана предотвратили проход двух танкеров под флагами Анголы и Ботсваны через Ормузский пролив, сообщает агентство Tasnim.

Отмечается, что это произошло из-за продолжения морской блокады Ирана. По данным СМИ, танкеры были вынуждены развернуться из-за действий вооруженных сил исламской республики.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в феврале, когда Израиль и США нанесли удары по Ирану. В ответ на это республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе. Также она закрыла Ормузский пролив для судов.

Вслед за этим ливанское шиитское движение "Хезболла" обстреляло израильскую территорию, что вызвало ответные действия со стороны Израиля. Однако 16 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан согласились на 10-дневное прекращение огня.

После этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил об открытии Ормузского пролива на фоне перемирия в Ливане. Однако американский лидер, комментируя это, указал, что морская блокада против Ирана будет действовать до полной реализации мирной сделки.

13 апреля США начали блокаду канала в рамках военной операции против Ирана. Уточнялось, что она применяется в отношении судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы, а также выходящих из них, включая объекты в Персидском и Оманском заливах.

В ответ на это ВМС КСИР разработали новый порядок судоходства в Ормузском проливе. В частности, движение гражданских судов было разрешено, но по определенному маршруту. При этом военные корабли оставались под запретом.

Однако позже ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Иран перекрывает Ормузский пролив с вечера субботы, 18 апреля, до полного снятия блокады со стороны США. Такое решение связано с нарушением соглашения о прекращении огня.

