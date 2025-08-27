Депутат Бессараб призвала строить жилье для учителей с возможностью приватизации

В России может появиться ежегодная федеральная выплата педагогам к началу учебного года. С такой идеей выступили в Госдуме. Получится ли воплотить инициативу на практике и как еще государство поддерживает работников образования, расскажет Москва 24.
"Значимый подарок"
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил законодательно закрепить ежегодную федеральную выплату педагогам ко Дню знаний, сообщили РИА Новости. Инициатива касается в том числе сотрудников сферы дополнительного образования. Размер выплаты равен одному базовому окладу сотрудника, указал Чернышов в обращении вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.
По мнению парламентария, мера станет не просто материальной поддержкой, но и публичной демонстрацией признательности государства учителям. Также это повысит престиж профессии и поможет привлечь в образовательные учреждения талантливую молодежь, отметил депутат.
"Для каждого из них День знаний – это особенный праздник, символизирующий новые начинания. И наши учителя заслуживают получить значимый подарок от государства, который позволит почувствовать себя главным героем этого особенного дня, например порадовать себя новым нарядом для торжественной линейки или хорошей книгой", – подчеркнул Чернышов.
Это не первое предложение, направленное на улучшение труда педагогов. Например, в России планируется создать комиссии по защите чести и достоинства работников образования. Как заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, мера будет способствовать разрешению конфликтов и оказанию помощи учителям на местах.
Кроме того, В Госдуме предложили закрепить предельное время для служебного взаимодействия с учителями, поскольку зачастую от них требуют онлайн-присутствия о внерабочее время. Предполагается, что это позволит укрепить правовую и профессиональную защищенность педагогов, а также поможет в формировании уважения в трудовой среде.
При этом ряд новшеств начнет действовать в российских школах уже с 1 сентября 2025 года. В частности, в Удмуртии, Владимирской и Сахалинской областях изменятся правила оплаты труда педагогов: с начала нового учебного года 70% их зарплаты будет состоять из фиксированного оклада за ставку, 30% – из компенсационных и стимулирующих выплат, установленных школой. Помимо этого, внедряется "единое расписание уроков и единое планирование", что должно снизить нагрузку на детей и учителей, а также синхронизировать учебную программу с заданиями ОГЭ и ЕГЭ.
"Предложение хорошее, но затруднительное"
Несмотря на то что инициатива будет полезна для педагогов, реализовать ее очень сложно. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Полезным можно назвать любое предложение, которое касается дополнительных социальных гарантий, выплат, вознаграждений педагогическому составу. Поэтому, безусловно, намерение благое. Но что касается простоты его исполнения: уже конец августа, а для того чтобы выполнить предложение, необходимо внести значительную сумму", – сказала она.
По словам парламентария, подобные вознаграждения педагогам обычно перечисляются из региональных бюджетов. Однако их фонды оплаты труда уже сформированы с учетом индексации зарплат, которая происходит ежегодно и в последний раз была в январе 2025-го.
"Делая такое предложение, нужно формулировать финансово-экономическое обоснование: сказать, из какой статьи затрат необходимо перенести сумму для того, чтобы помочь регионам это осуществить. Сомневаюсь, что у ряда субъектов есть свои средства на такие затраты. К сожалению, предложение хорошее, но в осуществлении весьма затруднительно", – объяснила Бессараб.
По ее словам, на сегодняшний день в ряде регионов педагогам предоставляют земельные участки, а также допвыплаты за классное руководство и работу в сложных сельских условиях. Работа над повышением довольствия тоже идет: на сегодняшний день оклад учителя должен составлять не менее 100% от средней зарплаты по региону, подчеркнула депутат. Однако необходимы и другие меры поддержки, убеждена она.
"Мне кажется, нам необходимо вернуться к практике, хорошо наработанной еще при Советском Союзе. Когда для специалистов строилось жилье с возможностью приватизировать его по истечении определенного срока, который он отработал в своей сфере", – заключила Бессараб.
Председатель профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков, в свою очередь, подчеркнул, что в настоящее время зарплата педагогов повышается за счет большой нагрузки на них. Именно поэтому необходимо решать вопрос с оплатой их труда, отметил он.
"Тогда бы и многие проблемы были решены, и качество образования росло бы", – сказал он Москве 24.
По мнению Казакова, льготы, которые смогут повысить благосостояние учителей, позволят им не искать источники дополнительного заработка. В таком случае педагоги будут полностью погружены в образовательный процесс, заключил он.