Депутат Бессараб призвала строить жилье для учителей с возможностью приватизации

В России может появиться ежегодная федеральная выплата педагогам к началу учебного года. С такой идеей выступили в Госдуме. Получится ли воплотить инициативу на практике и как еще государство поддерживает работников образования, расскажет Москва 24.

"Значимый подарок"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил законодательно закрепить ежегодную федеральную выплату педагогам ко Дню знаний, сообщили РИА Новости. Инициатива касается в том числе сотрудников сферы дополнительного образования. Размер выплаты равен одному базовому окладу сотрудника, указал Чернышов в обращении вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

По мнению парламентария, мера станет не просто материальной поддержкой, но и публичной демонстрацией признательности государства учителям. Также это повысит престиж профессии и поможет привлечь в образовательные учреждения талантливую молодежь, отметил депутат.





Борис Чернышов вице-спикер Госдумы "Поддержка педагогов сегодня – это прямая инвестиция в качественное образование и, как следствие, в устойчивое будущее нашей страны.

"Для каждого из них День знаний – это особенный праздник, символизирующий новые начинания. И наши учителя заслуживают получить значимый подарок от государства, который позволит почувствовать себя главным героем этого особенного дня, например порадовать себя новым нарядом для торжественной линейки или хорошей книгой", – подчеркнул Чернышов.

Это не первое предложение, направленное на улучшение труда педагогов. Например, в России планируется создать комиссии по защите чести и достоинства работников образования. Как заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, мера будет способствовать разрешению конфликтов и оказанию помощи учителям на местах.

Кроме того, В Госдуме предложили закрепить предельное время для служебного взаимодействия с учителями, поскольку зачастую от них требуют онлайн-присутствия о внерабочее время. Предполагается, что это позволит укрепить правовую и профессиональную защищенность педагогов, а также поможет в формировании уважения в трудовой среде.

При этом ряд новшеств начнет действовать в российских школах уже с 1 сентября 2025 года. В частности, в Удмуртии, Владимирской и Сахалинской областях изменятся правила оплаты труда педагогов: с начала нового учебного года 70% их зарплаты будет состоять из фиксированного оклада за ставку, 30% – из компенсационных и стимулирующих выплат, установленных школой. Помимо этого, внедряется "единое расписание уроков и единое планирование", что должно снизить нагрузку на детей и учителей, а также синхронизировать учебную программу с заданиями ОГЭ и ЕГЭ.

"Предложение хорошее, но затруднительное"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Несмотря на то что инициатива будет полезна для педагогов, реализовать ее очень сложно. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Полезным можно назвать любое предложение, которое касается дополнительных социальных гарантий, выплат, вознаграждений педагогическому составу. Поэтому, безусловно, намерение благое. Но что касается простоты его исполнения: уже конец августа, а для того чтобы выполнить предложение, необходимо внести значительную сумму", – сказала она.

По словам парламентария, подобные вознаграждения педагогам обычно перечисляются из региональных бюджетов. Однако их фонды оплаты труда уже сформированы с учетом индексации зарплат, которая происходит ежегодно и в последний раз была в январе 2025-го.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Безусловно, отдельные регионы предусматривают дополнительные выплаты для учителей – в частности Москва. Но вместе с тем мы понимаем, что некоторым регионам на сегодняшний день найти эти средства будет просто невозможно.

"Делая такое предложение, нужно формулировать финансово-экономическое обоснование: сказать, из какой статьи затрат необходимо перенести сумму для того, чтобы помочь регионам это осуществить. Сомневаюсь, что у ряда субъектов есть свои средства на такие затраты. К сожалению, предложение хорошее, но в осуществлении весьма затруднительно", – объяснила Бессараб.

По ее словам, на сегодняшний день в ряде регионов педагогам предоставляют земельные участки, а также допвыплаты за классное руководство и работу в сложных сельских условиях. Работа над повышением довольствия тоже идет: на сегодняшний день оклад учителя должен составлять не менее 100% от средней зарплаты по региону, подчеркнула депутат. Однако необходимы и другие меры поддержки, убеждена она.

"Мне кажется, нам необходимо вернуться к практике, хорошо наработанной еще при Советском Союзе. Когда для специалистов строилось жилье с возможностью приватизировать его по истечении определенного срока, который он отработал в своей сфере", – заключила Бессараб.

Председатель профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков, в свою очередь, подчеркнул, что в настоящее время зарплата педагогов повышается за счет большой нагрузки на них. Именно поэтому необходимо решать вопрос с оплатой их труда, отметил он.

"Тогда бы и многие проблемы были решены, и качество образования росло бы", – сказал он Москве 24.





Дмитрий Казаков председатель профсоюза "Учитель" Также дополнительным стимулом для учителей стал бы досрочный выход на пенсию. Раньше это было 25 лет выслуги, сейчас после этого срока можно подать заявление в Социальный фонд, но первые выплаты придут только через 5 лет, не компенсируя эту отсрочку. Это отталкивает значительную часть учителей.

По мнению Казакова, льготы, которые смогут повысить благосостояние учителей, позволят им не искать источники дополнительного заработка. В таком случае педагоги будут полностью погружены в образовательный процесс, заключил он.

