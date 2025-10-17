Эксперт Беляев: для пенсии в 30 тысяч рублей надо работать 25–30 лет

Фото: depositphotos/Koldunov

Чтобы получать пенсию в 30 тысяч рублей, молодежи нужно проработать 25–30 лет, зарабатывая 100–200 тысяч в месяц. Об этом в беседе с изданием "Абзац" рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Он напомнил о трех основных критериях, которые позволяют гражданину претендовать на страховую пенсию: соответствие возрасту, 15 лет трудового стажа и 30 накопленных пенсионных баллов.

"Чтобы заработать один балл, вы должны получать в течение года 23 тысячи рублей в месяц, таких баллов нужно минимум 30", – рассказал Беляев.

Эксперт предупредил, что заработать хорошую пенсию с низким окладом невозможно. Один балл равен 143 рублям, поэтому, чтобы было на что умножать, надо получать высокую зарплату.

Ранее эксперт Александр Сафонов рассказал, что для комфортной жизни семья с одним ребенком должна зарабатывать 500 тысяч рублей. Он отметил, что с таким доходом быстро получится накопить на машину и взять квартиру в кредит, при этом уровень кредитной нагрузки у такой семьи будет в допустимых пределах.

