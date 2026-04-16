В Туапсе объявили об отмене занятий в школах из-за инцидента с БПЛА

Фото: ТАСС/Игорь Онучин

В Туапсе после ночной атаки БПЛА были отменены занятия во всех школах и учреждениях дополнительного образования. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко в своем телеграм-канале.

Бойко уточнил, что 16 апреля в детских садах города будут работать только дежурные группы.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об атаке дронов на регион. В результате удара в Туапсе погибли двое несовершеннолетних, еще двое взрослых пострадали.

Также были повреждены пять частных домов и одна многоквартирная постройка. Администрация города развернула пункты временного размещения для жителей. Кроме того, многочисленные обломки дронов упали на территории предприятий в районе морского порта.