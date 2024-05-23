В Лондоне задержали 64-летнего британца по обвинению в связях с РФ

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В Лондоне задержали 64-летнего жителя Великобритании Говарда Майкла Филлипса по обвинению в нарушении закона о национальной безопасности из-за якобы связей с Россией. Об этом сообщается на сайте Скотленд-Ярда.

"Говарду Майклу Филлипсу, 64 года из Харлоу, в четверг, 23 мая, было предъявлено обвинение в совершении преступления, противоречащего статье 3 закона о национальной безопасности", – подчеркнули в полиции.

В правоохранительных органах уточнили, что мужчину заключили под стражу. Скотленд-Ярд добавил, что он предстанет перед мировым судом Вестминстера в четверг, 23 мая.

Ранее бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Джаре Себастьян Далка был приговорен к 21 году тюрьмы за то, что он пытался передать секретную информацию "российскому агенту". Он признал свою вину по шести пунктам обвинения.

До этого сообщалось, что двое граждан были задержаны в Байройте по подозрению в шпионаже в пользу РФ и в подготовке диверсий в Германии. По информации газеты Spiegel, в преступлении подозреваются 39-летний и 37-летний немцы русского происхождения.

Как указано в сообщении, их якобы завербовали спецслужбы РФ еще в прошлом году для подрыва маршрутов по поставке оружия Украине.

