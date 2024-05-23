Вице-спикер парламента Словакии назвал "проукраинским" стрелявшего в Фицо

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Стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо придерживается проукраинских взглядов. Об этом заявил вице-спикер Национального совета республики Любош Блаха в своем телеграм-канале.

"Преступник является проукраинским. Западные СМИ пытаются скрыть тот факт, что нападавший и потенциальный террорист (Юрай. – Прим. ред.) Цинтула является политическим фанатиком из их собственного лагеря", – заявил вице-спикер.

Кроме того, Блаха также раскритиковал словацкую газету SME за ее упрек в адрес России, которая якобы начала дезинформационную кампанию в связи с покушением. По словам вице-спикера, распространением ложной информации на самом деле занимаются американские либеральные СМИ.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что один из еврокомиссаров припугнул его примером покушения на Фицо во время их беседы о принятом законе об иноагентах. Кобахидзе уточнил, что в ходе телефонного разговора еврокомиссар перечислил целый ряд мер, которые могут принять западные партнеры в случае преодоления вето на закон о прозрачности.

Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, когда он вышел к людям после выездного заседания правительства. Затем прозвучало несколько выстрелов, политик упал на землю.

Дирекция больницы города Банска-Бистрица сообщила, что состояние премьера Словакии остается тяжелым, но стабильным. В медучреждении отметили, что 23 мая состоялся консилиум, на котором был подтвержден избранный ранее план лечения Фицо.