09 мая, 11:45Город
Ограничения движения на улицах в центре Москвы будут снимать постепенно 9 мая
В четверг, 9 мая, из-за проведения парада Победы ряд улиц в центре столицы был закрыт для проезда автомобилей. Так, ограничения вводили на Москворецкой, Кадашевской и Кремлевской набережных, Тверской улице и Солянке. Эти и другие участки будут открывать постепенно.
Кроме того, до 13:00 по улицам Александра Солженицына и Таганской, переулкам Маяковского и Марксистскому временно организовано двустороннее движение. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.