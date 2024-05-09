Владимир Путин выступил с речью на параде Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 79-й годовщины Победы. Во время парада Владимир Путин выступил с речью, в ходе которой напомнил, что День Победы объединяет все поколения.

В параде приняли участие более девяти тысяч человек и задействовали 70 единиц техники и авиацию. В состав пешей колонны включили разные рода войск, расчеты участников СВО и воспитанников военных училищ.

Во время механизированной части парада зрители увидели бронемашины, зенитные и ракетные комплексы. Возглавил колонну по традиции танк Т-34, а замыкал ракетный комплекс "Ярс".

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