Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 мая, 12:00

Общество

Владимир Путин выступил с речью на параде Победы

Владимир Путин выступил с речью на параде Победы

Историк рассказал, как проходит церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата

Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 мая

Путин подписал указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года"

Владимир Путин официально вступил в должность президента РФ 7 мая

Президент РФ принес присягу в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца 7 мая

Порядка 2,6 тыс человек присутствовали в Кремле на инаугурации Владимира Путина

Новости часа: Путин подписал указ о сложении кабмином своих полномочий

Владимир Путин подписал указ о сложении полномочий кабмином

На Красной площади прошел военный парад в честь 79-й годовщины Победы. Во время парада Владимир Путин выступил с речью, в ходе которой напомнил, что День Победы объединяет все поколения.

В параде приняли участие более девяти тысяч человек и задействовали 70 единиц техники и авиацию. В состав пешей колонны включили разные рода войск, расчеты участников СВО и воспитанников военных училищ.

Во время механизированной части парада зрители увидели бронемашины, зенитные и ракетные комплексы. Возглавил колонну по традиции танк Т-34, а замыкал ракетный комплекс "Ярс".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьобществовидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика