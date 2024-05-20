Песков: Иран не обращался к РФ за помощью в расследовании гибели Раиси

Фото: ТАСС/ЕРА/AZIN HAGHIGHI

Иран пока не обращался к РФ за помощью в расследовании обстоятельств гибели президента страны Эбрахима Раиси при крушении вертолета. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Как уточнил пресс-секретарь президента РФ, у него пока нет сведений о возможном участии российской стороны в церемонии похорон главы Ирана.

По его словам, как только появилась информация о крушении вертолета, к Путину был вызван посол Ирана. В кратчайшие сроки Москва подготовила группировку из 60 человек и направила в республику два вертолета, среди которых один был с личным составом, второй являлся горным, объяснил Песков. Он отметил, что в поисковой операции взаимодействие проводилось между МЧС и Минобороны двух государств.

Пресс-секретарь добавил, что при подлете первого борта пришли сведения о найденных обломках борта. По соглашению сторон вертолет РФ развернули и направили в точку базирования.

В свою очередь, член Комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулев заявил, что сотрудничество Москвы и Тегерана после гибели Раиси продолжится. Он подчеркнул, что между двумя странами сложились слишком крепкие отношения.

"Несмотря на трагическую гибель президента Ирана, думаю, все это продолжится в том же темпе, как и было", – сообщает Life.ru со ссылкой на парламентария.

Также Гурулев призвал выяснить причину падения вертолета и заинтересованных в происшествии.

Вместе с тем в эфире радио КП советник директора Российского института стратегических исследований Владимир Фитин усомнился в том, что ЦРУ могло организовать покушение на лидеров некоторых стран.

"Я не сторонник конспирологических теорий, которые очень популярны в последнее время, но трудно предположить, что при всех возможностях злосчастного ЦРУ они одновременно подготовили все эти ужасно неприятные для соответствующих стран ситуации и организовали покушение и убийство в целом ряде регионов мира одновременно", – сказал он.

Вертолет Раиси потерпел крушение в горах в лесной зоне Дизмара между деревнями Узи и Пир-Дауд на северо-западе страны вечером 19 мая.

Поисково-спасательные операции продолжались практически всю ночь, несмотря на плохую погоду. По поручению Владимира Путина в Иран были направлены дополнительно вертолеты из России.

К утру 20 мая спасатели нашли вертолет, который полностью сгорел в результате крушения. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель Раиси. По данным агентства Tasnim, в результате крушения погибли не менее 8 человек.

Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд сообщил, что тела погибших доставят в Тебриз.

