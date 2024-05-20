Tasnim: пятничный имам Тебриза был жив в течение часа после авиакатастрофы в Иране

Фото: ТАСС/АР/Azin Haghighi

Пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем был жив в течение часа после крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщил глава Организации по чрезвычайным ситуациям Ирана Мохаммад Хасан Нами.

"Он был жив еще в течение часа после авиакатастрофы и даже позвонил по телефону главе администрации президента Голамхосейну Эсмаили", – приводит его слова Tasnim.

Вечером 19 мая вертолет иранского президента потерпел крушение в горах в лесах Дизмара между деревнями Узи и Пир-Дауд на северо-западе страны.

Поисково-спасательные операции продолжались всю ночь, несмотря на плохую погоду. Спасатели обнаружили вертолет, который полностью сгорел в результате крушения, к утру 20 мая. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель Раиси. По данным агентства Tasnim, жертвами крушения стали не менее 8 человек, в том числе глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан.

Тела погибших доставят в Тебриз. Поисково-спасательная операция завершилась. Церемония похорон Раиси пройдет 21 мая. В связи с происшествием в стране объявили пятидневный траур.

Владимир Путин выразил соболезнования руководству Ирана. Он сообщил, что Раиси был другом для РФ. Путин отметил, что о президенте Ирана у него останутся лишь светлые воспоминания.

