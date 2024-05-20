Здание конечной станции автобуса ввели в эксплуатацию на Внуковском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Конечная станция для автобусного маршрута № 166 заработала вблизи станции Мичуринец четвертого Московского центрального диаметра в районе Внуково. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

"Здание предназначено для обслуживания автобусного маршрута. Оно возводилось в рамках строительства Внуковского шоссе. Саму автодорогу целиком ввели в эксплуатацию в 2022 году, однако движение по первому участку, от улицы Самуила Маршака до Железнодорожной улицы в районе станции Внуково, мы открыли еще в конце 2020-го", – рассказал он.

Благодаря зданию конечной остановки у сотрудников ГУП "Мосгортранс", отвечающих за движение городского транспорта в районе, появились современные уютные помещения для работы и отдыха. Общая площадь станции составляет 400 квадратных метров.

Здание разделили на общественно-бытовую и техническую зоны. В первой специалисты установили комнаты дежурного персонала технической помощи, предрейсовых медосмотров и отдыха водителей, а также буфет, столовую, душевые и раздевалки, уточнил председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Антон Слободчиков. В технической зоне разместились индивидуальный тепловой пункт и две электроподстанции.

Ранее возле станции МЦД-4 Внуково в ЗАО специалисты расширили существующие тротуары и организовали три наземных пешеходных перехода на Внуковском шоссе. Заммэра Петр Бирюков рассказал, что в рамках проекта по улучшению транспортной и пешеходной доступности новой станции были обустроены удобные маршруты от жилой застройки, сделаны комфортные пересадки с одного вида транспорта на другой.

