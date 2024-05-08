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08 мая, 17:45

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Собянин вручил ветерану ВОВ орден "За заслуги перед Отечеством" II степени

Собянин вручил ветерану ВОВ орден "За заслуги перед Отечеством" II степени

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Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в преддверии годовщины Великой Победы

Сергей Собянин вручил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени ветерану Великой Отечественной войны Ивану Слухаю. Мэр Москвы навестил участника боевых действий в преддверии Дня Победы.

Ивану Слухаю 99 лет. В 1942-м он ушел на фронт добровольцем. Сначала его направили под Сталинград, потом он воевал под Белгородом, Харьковом и Полтавой, форсировал Днепр, Днестр и Дунай. После войны ветеран более 40 лет прослужил в Вооруженных силах СССР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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