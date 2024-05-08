08 мая, 17:45Новости
Собянин вручил ветерану ВОВ орден "За заслуги перед Отечеством" II степени
Сергей Собянин вручил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени ветерану Великой Отечественной войны Ивану Слухаю. Мэр Москвы навестил участника боевых действий в преддверии Дня Победы.
Ивану Слухаю 99 лет. В 1942-м он ушел на фронт добровольцем. Сначала его направили под Сталинград, потом он воевал под Белгородом, Харьковом и Полтавой, форсировал Днепр, Днестр и Дунай. После войны ветеран более 40 лет прослужил в Вооруженных силах СССР.
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