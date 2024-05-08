Собянин поздравил 99-летнего фронтовика Ивана Слухая с Днем Победы

Фото: РИА Новости/Денис Гришкин

Сергей Собянин в преддверии Дня Победы навестил участника Великой Отечественной войны, председателя Московского комитета ветеранов войны Ивана Слухая и по поручению Владимира Путина вручил ему орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Мэр Москвы в своих словах благодарности от имени всех москвичей поблагодарил Слухая не только за весь его боевой путь, но и за активную общественную позицию и труд, несмотря на солидный возраст. В этом году ему должно исполниться 100 лет.

"Спасибо за то, что вы с нами, за то, что вы есть. Дай вам бог здоровья", – отметил мэр.

В свою очередь Слухай поблагодарил Собянина за визит и сказал, что для него большая честь получить эту награду.

Иван Слухай родился 5 декабря 1924 года в селе Успенка Зилаирского района Башкирской АССР. Сначала он работал учителем в Оренбургской области, а затем стал заведующим начальной школой. В 1942 году он добровольцем ушел в народное ополчение и попал под Сталинград. Позднее фронтовик освобождал Белгород, Харьков и Полтаву, а также форсировал Днепр, Днестр и Дунай.

Ветеран принимал участие в освобождении Румынии, Венгрии и Югославии. После войны Слухай продолжил службу в советской армии, а когда уволился в запас, он возглавил городскую общественную организацию ветеранов.

Ранее столичный Дептранс сообщил, что Московский метрополитен и "Почта России" организовали праздничную акцию для пассажиров в честь 9 Мая. Пассажиры могут бесплатно отправить открытки ветеранам Великой Отечественной войны на 15 станциях метро: "Александровский сад" Филевской линии, "Арбатская", "Площадь Революции" Арбатско-Покровской ветки, "Павелецкая", "Белорусская", "Киевская", "Курская", "Парк Культуры" Кольцевой линии, "Пушкинская", "Китай-город" Таганско-Краснопресненской ветки, "Савеловская" и "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии, "Хорошевская" и "ЦСКА" Большой кольцевой линии, а также на станции "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии.