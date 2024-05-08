Собянин возложил цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: Агентство "Москва"

Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и к памятнику маршалу Жукову на Манежной площади перед Днем Победы.

В церемонии приняли участие кадеты, представители ветеранских и общественных организаций. Сначала военные Преображенского полка под сопровождение оркестра вынесли три венка из еловых ветвей с белыми хризантемами и красными гвоздиками. Их поместили перед Вечным огнем.

Зачем участники церемонии возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата и почтили память погибших минутой молчания.

После этого делегация направилась к памятнику маршалу Жукову на Манежной площади, где также состоялась церемония возложения цветов.

Ранее в Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе состоялся торжественный митинг, посвященный предстоящему Дню Победы.

Все присутствующие почтили память павших за Родину минутой молчания. После этого состоялась церемония возложения цветов ротой почетного караула Московского Кремля, гостями, а также сотрудниками УФНС России по столице и инспекций Москвы.

