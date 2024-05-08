08 мая, 13:45Новости
Собянин: гостями фестиваля "Пасхальный дар" стали более полумиллиона человек
Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили площадку фестиваля "Пасхальный дар" на Тверской площади. Они пообщались с гостями и поздравили горожан с праздником Воскресения Христова.
Мэр Москвы подвел итоги фестиваля. Его посетили более полумиллиона человек. За 8 дней гости купили порядка шести тысяч куличей, попробовали более 600 килограммов различных угощений, а еще совершили сотни добрых дел.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.