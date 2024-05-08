Патриотическая акция для ветеранов прошла на МЦД-4 в преддверии Дня Победы

Ветераны и участники Великой Отечественной войны проехали на МЦД-4 праздничным маршрутом до Поклонной горы. Патриотическую акцию организовали Московская железная дорога (МЖД) и администрация городского округа Балашиха.

Ветераны выехали на новом поезде "Иволга 4.0" со станции Железнодорожная. В путь их провожали творческие коллективы. Они подготовили концертные номера. А на Площади трех вокзалов к группе присоединились ветераны-железнодорожники.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.