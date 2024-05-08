Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в преддверии годовщины Великой Победы

В преддверии 79-й годовщины Великой Победы в Александровском саду состоялась церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. В ней принял участие Сергей Собянин. Его сопровождали представители ветеранских, общественных организаций и комитета молодежной политики, а также кадеты.

Члены делегации возложили гвоздики к памятнику и установили венки перед Вечным огнем. Они почтили минутой молчания воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, мэр столицы возложил цветы к монументу маршала Жукова на Манежной площади.

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