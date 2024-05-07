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07 мая, 22:30

Транспорт

Поезда "Иволга 4.0" начнут курсировать на D3 и D4 до конца 2024 года

Поезда "Иволга 4.0" начнут курсировать на D3 и D4 до конца 2024 года

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Поезда "Иволга 4.0" начнут курсировать на МЦД-3 и МЦД-4 до конца этого года. Сначала запустят 20 составов последней модификации. А замену всех поездов на этих направлениях завершат в 2025 году.

Как отмечают в столичном Дептрансе, новые "Иволги 4.0" производят на Тверском вагоностроительном заводе. Эти поезда более вместительные, чем их предыдущие версии, добавили там.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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