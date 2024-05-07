07 мая, 10:02Транспорт
Аэропорты Москвы работают штатно в условиях мокрого снега
Фото: 123RF/baramyou0708
Столичные аэропорты работают штатно в условиях дождя и мокрого снега. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службы Домодедово, Внуково и Шереметьево.
"Аэропорт Домодедово является всепогодным. Радиолокационное и светосигнальное оборудование аэродрома позволяет принимать самолеты в условиях любой видимости в соответствии с метеоминимумами экипажей воздушных судов", – сообщили в пресс-службе, отметив, что прием и выпуск самолетов ведется в штатном режиме.
Отмен и задержек рейсов из-за погоды также не наблюдается во Внуково и Шереметьево. Для их функционирования задействовали все необходимые производственные ресурсы и персонал.
По данным Гидрометцентра, мокрый снег с дождем в Москве продлится в течение всего дня. Суточный объем осадков может составить около 40% месячной нормы. Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 4 до 6 градусов, в Подмосковье – от 3 до 8 градусов.
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