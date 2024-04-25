Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 апреля, 21:45

Безопасность

"Безопасный город": сотрудники Росгвардии начали патрулировать Москву-реку

"Безопасный город": сотрудники Росгвардии начали патрулировать Москву-реку

"Безопасный город": криминалисты рассказали, как ДНК помогает в расследовании

Эвакуация людей началась в башне "Федерация" в "Москва-Сити"

"Безопасный город": сотрудники 12-й пожарной части отметили 140-летний юбилей

"Безопасный город": сотрудники ГИБДД готовятся к старту мотосезона в Москве

Москвичам напомнили правила безопасности на природе

XIII Форум безопасного интернета состоялся в Москве

"Безопасный город": ГИБДД составила 7 тысяч протоколов нарушителям на самокатах

Мавзолей Ленина закроют почти на 3 недели

"Безопасный город": москвичам рассказали о работе железнодорожных переездов

Сотрудники Росгвардии начали патрулировать Москву-реку.

Перед началом работы росгвардейцы заранее проверили техническое состояние катеров. Дежурить в акватории Москвы-реки им предстоит до осени.

О том, за какими территориями будут наблюдать сотрудники – в программе "Безопасный город".

Читайте также
Программа: Безопасный город
безопасностьвидеоАлександр Астахов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика