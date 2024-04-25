"Безопасный город": сотрудники Росгвардии начали патрулировать Москву-реку

Сотрудники Росгвардии начали патрулировать Москву-реку.

Перед началом работы росгвардейцы заранее проверили техническое состояние катеров. Дежурить в акватории Москвы-реки им предстоит до осени.

О том, за какими территориями будут наблюдать сотрудники – в программе "Безопасный город".