25 апреля, 21:45Безопасность
"Безопасный город": сотрудники Росгвардии начали патрулировать Москву-реку
Сотрудники Росгвардии начали патрулировать Москву-реку.
Перед началом работы росгвардейцы заранее проверили техническое состояние катеров. Дежурить в акватории Москвы-реки им предстоит до осени.
О том, за какими территориями будут наблюдать сотрудники – в программе "Безопасный город".
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