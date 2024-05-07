Расписание поездов на Нижегородском и Калужском направлениях МЦД-4 изменится 10–11 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 23:50 10 мая до 23:50 11 мая поменяется график поездов на Нижегородском и Калужском направлениях четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4). Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса

На Нижегородском направлении увеличатся интервалы движения поездов до получаса, изменится расписание у составов из дальнего пригорода и экспрессов. Помимо этого, отменят часть поездов, другая часть будет следовать только от/до станций Нижегородская и Площадь трех вокзалов.

На Калужском направлении часть локомотивов будет ездить только от/до станции Марьина Роща.

В ведомстве отметили, что в период окна специалисты из РЖД займутся реконструкцией станции Железнодорожная. В это время на ней не будет работать платформа № 3.

Также пассажиров попросили заранее планировать свои поездки и сверяться с расписанием пригородных и городских поездов в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

Ранее москвичам сообщили, что 10–11 мая на Ленинградском и Казанском направлениях МЦД-3 изменится расписание. Так, с 13:30 до 15:30 не будет движения поездов от Ленинградского вокзала до Зеленограда-Крюкова и обратно.

Помимо этого, с 10:45 до 14:00 и с 16:30 до 18:30 будут увеличены интервалы движения поездов до 20 минут.