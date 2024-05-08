До 35% от месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за минувшие сутки

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

За прошедшие сутки в Московском регионе выпало до 35% от месячной нормы осадков. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

На метеостанции ВДНХ и в Тушине зафиксировали 4 миллиметра осадков, на Балчуге – 6 миллиметров, а в Бутове – 10 миллиметров.

"Самые сильные ливни прошумели на юге Подмосковья: в Кашире – 17 миллиметров, Луховицах и Серебряных Прудах – 18 миллиметров, Серпухове – 19 миллиметров, что составляет 35% от всей месячной нормы", – подчеркнул синоптик.

Ранее самое холодное 7 мая за последние 25 лет установили в Москве. В ночь с 6 на 7 мая температура составляла от минус 0,2 до плюс 0,7 градуса. Рекорд минимальной температуры за вековую историю наблюдений в столице зафиксировали в 1942 году. Тогда ночью столбики термометров упали до минус 2 градусов.

В свою очередь, Гидрометцентр РФ объявил оранжевый уровень погодной опасности в столице и Подмосковье из-за заморозков. Он действует до 09:00 8 мая. Также в регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказывал, что потепление ожидается в столице к 10 мая. При этом полностью пониженные температуры уйдут из Москвы к 11–12 мая.

