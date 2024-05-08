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08 мая, 08:00

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"Бэнкси Фест" пройдет 10–12 мая на "Солнце Москвы" на ВДНХ

"Бэнкси Фест" пройдет 10–12 мая на "Солнце Москвы" на ВДНХ

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С 10 по 12 мая на "Солнце Москвы" на ВДНХ пройдет фестиваль, посвященный художнику Бэнкси. Каждый день с 15:00 до 17:00 на "Бэнкси Фесте" гостей ждут бесплатные диджей-сеты, мастер-классы по уличным танцам и граффити.

Каждый желающий сможет оставить свой рисунок на центральной площади "Солнца Москвы". А познакомиться с самыми знаменитыми картинами Бэнкси можно будет прямо в кабинах колеса обозрения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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