06 мая, 21:35Безопасность
"Безопасный город": МВД и Росгвардия обеспечили безопасность во время Пасхи в Москве
В минувшие выходные больше 500 столичных церквей, храмов и монастырей провели праздничные мероприятия, приуроченные к Пасхе. Безопасность обеспечивали сотни сотрудников МВД и Росгвардии.
Силовики организовали так называемый коридор безопасности от самолета до кортежа для благодатного огня, который спецрейсом доставили из Иерусалима во Внуково. А после следили за порядком во время богослужений.
Подробнее – в программе "Безопасный город".