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06 мая, 21:35

Безопасность

"Безопасный город": МВД и Росгвардия обеспечили безопасность во время Пасхи в Москве

"Безопасный город": МВД и Росгвардия обеспечили безопасность во время Пасхи в Москве

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В минувшие выходные больше 500 столичных церквей, храмов и монастырей провели праздничные мероприятия, приуроченные к Пасхе. Безопасность обеспечивали сотни сотрудников МВД и Росгвардии.

Силовики организовали так называемый коридор безопасности от самолета до кортежа для благодатного огня, который спецрейсом доставили из Иерусалима во Внуково. А после следили за порядком во время богослужений.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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