Около 60 российских разработок разместили в сервисе "Банк технологий" в 2024 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столичном реестре "Банк технологий" в прошлом году было размещено порядка 60 высокотехнологичных российских разработок. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, "Банк технологий" помогает экономить время и в кратчайшие сроки подбирать необходимые разработки для цифровизации и автоматизации производства московских промпредприятий. На данный момент в реестре более 520 передовых решений более чем 100 отечественных компаний, уточнил он.

В 2024 году в "Банк технологий" вошли также разработки ГК "Солар". Они включают систему контроля доступа пользователей в интернет, межсетевой экран нового поколения и инструменты для обеспечения кибербезопасности и сохранения конфиденциальных данных.

Собственные решения в реестр добавила и московская инженерно-производственная компания Engy, которая представила быстрые электрозарядные станции мощностью до 240 киловатт, способные заряжать одновременно до четырех электрокаров.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолия Гарбузова, IT-решения, роботизированные системы и инновационные технологии помогают предприятиям упрощать производственные процессы, увеличивать производительность труда и выпускать высокотехнологичную продукцию. Например, в прошлом году производитель дисплеев и интерактивного оборудования "Некс-Т" для автоматизации монтажа экранов и стекол сенсорных панелей внедрил роботизированный комплекс, разработанный на заводе "Технорэд", отметил Гарбузов.

Также примером успешного использования российских технологий является производитель газоанализаторов, установивший на своем предприятии систему проектирования, совместимую с отечественными операционными системами. Такое решение представил разработчик "АСКОН".

Для добавления решения в "Банк технологий" компании должны оставить заявку на сайте сервиса. Если предложенные технологии соответствуют потребностям промпредприятий, они будут добавлены.

Ранее отечественные программисты создали приложение, позволяющее подключить криптокошельки к банковской карте. Новое решение дает возможность осуществлять покупки с помощью криптовалют. Транзакции становятся быстрее, чем в Сети и на торговых платформах, а традиционное пополнение карты не требуется.