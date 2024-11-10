"Мой район. Новости": москвичи могут воспользоваться сервисом установки умных счетчиков

Жители всех округов Москвы могут воспользоваться сервисом установки умных счетчиков воды. В этом им поможет платформа "Электронный дом".

Приборы сами определяют, сколько потратил пользователь, и избавляют от необходимости ежемесячно передавать показания. Ошибки исключены, данные автоматически отправляются в городскую информационную систему и затем вносятся в единый платежный документ.

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