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10 ноября, 13:00

Общество

"Мой район. Новости": москвичи могут воспользоваться сервисом установки умных счетчиков

"Мой район. Новости": москвичи могут воспользоваться сервисом установки умных счетчиков

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Жители всех округов Москвы могут воспользоваться сервисом установки умных счетчиков воды. В этом им поможет платформа "Электронный дом".

Приборы сами определяют, сколько потратил пользователь, и избавляют от необходимости ежемесячно передавать показания. Ошибки исключены, данные автоматически отправляются в городскую информационную систему и затем вносятся в единый платежный документ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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