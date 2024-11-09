Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 07:45

Общество

Эксперт рассказала, как выбрать натуральную шоколадно-ореховую пасту

Эксперт рассказала, как выбрать натуральную шоколадно-ореховую пасту

Воздух в Москве прогреется до 10 градусов 9 ноября

Москвичи могут воспользоваться сервисом "Вывоз ненужных вещей" при переезде

"Актуальный репортаж": в Москве ожидается увеличение спроса на цветы

9 ноября может стать самым теплым днем в Москве на этой неделе

Распродажи начались во многих магазинах на этой неделе

Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя в конце декабря

Новости часа: Собянин заявил, что в Москве появится еще около 18 тысяч рабочих мест

"Безопасный город": среди москвичей набирают популярность прыжки с парашютом

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 ноября

Эксперт Евгения Борода рассказала, как найти на прилавках московских магазинов натуральную шоколадно-ореховую пасту.

По ее словам, необходимо обратить внимание на материал, из которого сделана упаковка пасты. Вмсте с тем стоит иметь ввиду, что качественную шоколадно-ореховую пасту изготавливают из тертого какао. При этом желательно, чтобы в продукте было не менее 12% этого ингредиента.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоедавидеоЕгор БедуляАнастасия БородинаЕвгения Борода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика