Эксперт рассказала, как выбрать натуральную шоколадно-ореховую пасту

Эксперт Евгения Борода рассказала, как найти на прилавках московских магазинов натуральную шоколадно-ореховую пасту.

По ее словам, необходимо обратить внимание на материал, из которого сделана упаковка пасты. Вмсте с тем стоит иметь ввиду, что качественную шоколадно-ореховую пасту изготавливают из тертого какао. При этом желательно, чтобы в продукте было не менее 12% этого ингредиента.

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