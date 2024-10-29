В России растет популярность "болотинга" среди туристов

В России растет популярность такого направления экотуризма, как "болотинг". Туристы едут на болота, чтобы уединиться с природой. Гиды набирают группы по 15–20 человек и проводят экскурсии по болотам. В России таких мест достаточно.

Специалисты предупреждают, что без инструктажа лучше на прогулки по болоту не выходить, потому что такой вид отдыха может быть опасен для неподготовленных туристов.

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