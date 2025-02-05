В России могут проверить импортную газировку

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В России предложили проверить импортную газировку на содержание вредных веществ. Соответствующее обращение направил депутат ГД Дмитрий Гусев на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Речь идет о произведенных в Европе напитках Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss и Tropico, в которых был превышен уровень токсичных веществ. По мнению депутата, опасный товар мог попасть в страну через параллельный импорт.

"Необходимо усилить контроль и исключить их присутствие на полках российских магазинов, пока не будет подтверждена их безопасность. Главное – защитить здоровье наших граждан и не дать им стать жертвами этой отравы", – цитирует депутата РИА Новости.

Кроме того, парламентарий обратился в адрес Федеральной таможенной службы, Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) с просьбой принять дополнительные меры для контроля за напитками.

О массовом отзыве напитков, произведенных на заводе корпорации Coca-Cola в бельгийском городе Гент, стало известно в конце января текущего года. Выяснилось, что в партиях с производственными кодами от 328 GE до 338 GE выявлено повышенное содержание хлората. Напитки находились в обороте в Бельгии, Великобритании, Люксембурге, Нидерландах, Франции и ФРГ.

