Coca-Cola отзывает свою продукцию в Европе

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Корпорация Coca-Cola массово отзывает ряд своих напитков в Европе из-за повышенного содержания хлората, пишет AFP со ссылкой на компанию Coca-Cola Europacific Partners Belgium.

Проблема была выявлена в ходе проверки качества напитков на бельгийском заводе в городе Гент. Отзыв продукции касается марок Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss, Tropico в банках и бутылках, которые были выпущены с конца ноября 2024 года.

Напитки находились в обороте в Бельгии, Великобритании, Люксембурге, Нидерландах, Франции и ФРГ. Общее число емкостей, которые представляют потенциальный риск для здоровья, не уточняется.

Ранее клиент магазина "ВкусВилл" нашел в упаковке купленных рисовых чипсов фрагмент шурупа. В пресс-службе сети магазинов заявили, что этот случай был единичным, других жалоб на продукт не поступало. Там отмечали, что если на один и тот же товар приходит несколько жалоб, его снимают с продажи.

