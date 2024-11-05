Во "ВкусВилле" заявили, что фольга от сыра попала на котлету в процессе сборки бургера

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Фольга от сыра попала на котлету в процессе сборки бургера из "ВкусВилла", который приобрел блогер. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным некоторых телеграм-каналов, техноблогер Romancev768 обнаружил свернутую крышку из фольги в бургере, который он заказал с доставкой.

"Получив звонок покупателя на горячую линию, мы передали информацию технологам и сотрудникам кухни "Сгоряча". Сразу начали разбираться, каким образом и на каком этапе фольга могла попасть в бургер. Все кухни оборудованы камерами, и мы отслеживаем процесс приготовления каждого блюда", – говорится в сообщении.

Выяснилось, что фольга попала в бургер во время его сборки. В компании отметили, что, согласно нормам, такие компоненты упаковки сразу утилизируются. Там же добавили, что до этого подобных жалоб не было.

"Мы провели беседу с поваром, подробно разобрали произошедшее, она очень сожалеет. Также лидеры разберут эту ситуацию и с другими сотрудниками дарккитчен", – добавил "ВкусВилл".

Ранее подмосковное управление Роспотребнадзора приостановило работу фабрики "Сокол", которая выпускает зефир без сахара "Классический" и "Жизель" после сообщений об отравлениях. После этого торговые сети "ВкусВилл", ООО "Лента", X5RG убрали из продажи зефир, выпускаемый фабрикой "Сокол".

Однако производитель опроверг информацию об отравлении указанным зефиром. Коммерческий директор предприятия Михаил Шамис подчеркивал, что обращения были главным образом связаны с нарушением норм употребления мальтитного сиропа. Представитель фабрики счел, что многие жалобы появились из-за непереносимости мальтита у ряда потребителей.

