Депутат Леонов раскритиковал запрет на показ детей в рекламе вредной еды

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Запрет на показ детей в рекламе вредных продуктов не переломит ситуацию с ожирением подрастающего поколения, так как ребенок зачастую перенимает пищевые привычки от родителей. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Ранее парламентарий Борис Гладких обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой запретить показ детей в рекламе продуктов с высоким содержанием сахара, жира и соли. Автор инициативы сослался на данные Минздрава, согласно которым более 6% российских детей страдают ожирением, а лишний вес есть у каждого пятого.

Сергей Леонов усомнился, что подобный запрет существенно повлияет на эту ситуацию. По его мнению, в основном дети следуют тем правилам питания, которые приняты в семье.





Сергей Леонов председатель комитета Госдумы по охране здоровья Если ребенок раз в неделю купил себе вредную пищу, это не значит, что он тут же поправится. Но когда родители едят ее с утра до вечера и дают детям, им в случае предрасположенности грозит не только ожирение, но и нарушение со стороны желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы. Поэтому самое главное – это правила питания, которые заведены в семье.

Вместо запретов необходима пропаганда здорового питания, в том числе среди взрослого населения, подчеркнул Леонов. В плане детей, по его мнению, может помочь контент звезд интернета, так как современный ребенок не входит в телевизионную аудиторию. Однако многие блогеры вместо здорового рациона рекламируют чипсы, газировку и так далее, указал парламентарий.

"Когда дети будут слышать от своих кумиров в том числе о правилах здорового питания, то постараются брать с них пример, равняться", – убежден Леонов.

Кроме того, на вредный рацион должны обращать внимание врачи во время осмотра ребенка и рекомендовать родителям изменить свой подход к еде. Однако лишний вес может быть связан еще и с различными заболеваниями, которые необходимо лечить, добавил депутат.

Ранее россиянам посоветовали не дарить детям на Новый год конфеты ярких и особенно кислотных цветов. По словам главного внештатного педиатра Минздрава Московской области Нисо Одинаевой, в таких сладостях много вредных красителей. Она отметила, что лучше выбирать желейные конфеты или мармелад: в них больше желатина, который считается диетическим. Кроме того, детям можно подарить пастилу и зефир из натуральных компонентов.

