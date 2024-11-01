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Средний вес россиян может увеличиться на 6 килограммов к 2035 году из-за более доступного питания и пищевых привычек, сообщил директор Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Дмитрий Никитюк в беседе с Агентством "Москва".

По его словам, рост жителей России в период 2024–2028 годов будет равен 177,5 сантиметра, в то время как вес – 77,5 килограмма. Однако уже к 2035 году значения изменятся на одну целую единицу. Такой реалистичный сценарий представили специалисты центра, Всероссийского НИИ по эксплуатации атомных электростанций и механико-математический факультет МГУ имени Ломоносова.

Они составили и пессимистичный сценарий развития событий, который предрекает увеличение показателей на 2 сантиметра в росте (179,7 сантиметра) и 6 килограммов в весе (89,3 килограмма). Этот прогноз может сбыться, если вовремя не принять меры по улучшению рациона, отказу от вредных привычек и повышению физической активности россиян.

Тем временем из оптимистичного прогноза следует, что в период до 2028 года средний вес населения страны может составить 73,3 килограмма, а к 2035-му он снизится на 5 единиц.

Между тем главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, что около 27% детей в РФ имеют массу тела больше нормальной, причем 18% из них – избыточную, а 9% страдают ожирением.

По ее словам, на основные факторы, способствующие развитию избыточной массы тела и ожирения у ребенка, могут повлиять родители – это характер питания, уровень физической активности, режим сна.