Врач призвала родителей не дарить детям на Новый год конфеты ярких цветов

Фото: "Московские сезоны"

Главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева рекомендовала не дарить детям на Новый год конфеты ярких цветов.

Врач объяснила, что в такие сладости производители добавляют множество вредных красителей.

"Выбирайте конфеты с наименьшим количеством красителей – яркие, особенно кислотные, цвета у конфет должны вас крайне насторожить", – передает Агентство "Москва" ее слова.

Одинаева посоветовала выбирать желейные конфеты или мармелад, поскольку в их составе больше всего желатина, который является диетическим. Однако следует убедиться, что в них нет глазури. Также детям можно подарить пастилу и зефир из натуральных компонентов.

Педиатр отметила, что маленьким сладкоежкам понравятся и имбирные пряники.

"Они не принесут вреда ребенку, если приготовлены по классической рецептуре. Также неплохим дополнением к подарку станут вафли с хорошим составом начинки", – сказала она.

Вместо шоколада в сладкие наборы можно положить фрукты, орехи и цукаты, добавила Одинаева. Она объяснила, что детей можно угостить шоколадными конфетами, но их не должно быть много. По ее словам, допустимым количеством является одна плитка шоколада или 3–4 конфеты.

Ранее Роскачество проверило сладкие новогодние подарки для детей на предмет содержания запрещенных компонентов. Их нашли в 95% наборов. Конфеты, которые запрещены или не рекомендуется употреблять детям, были обнаружены в наборах 21 торговой марки.

Замглавы Роскачества Елена Саратцева призвала обратить внимание на пробел в законодательстве, который позволяет продавать наборы с запрещенными для детей сладостями.

В свою очередь, президент Союза производителей пищевых ингредиентов Татьяна Савенкова рекомендовала родителям убрать из набора конфеты, которые содержат вредные компоненты.

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