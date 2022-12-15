Роскачество нашло запрещенные компоненты в 95% детских новогодних наборов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Роскачество проверило сладкие новогодние подарки для детей на предмет содержания запрещенных компонентов. Их нашли в 95% наборов. Об этом сообщает газета "Известия".

Конфеты, которые запрещены или не рекомендуется употреблять детям, были обнаружены в наборах 21 торговой марки. В сладостях содержались:

растительные масла (без указания конкретного наименования, в том числе гидрогенизированные);

заменитель молочного жира;

пальмовое масло;

консерванты (в том числе сорбат калия, диоксид серы);

кондитерский жир;

различные аллергены, в том числе ядра абрикосовой косточки, орехи, кофе.

В Роскачестве пояснили, что результаты проверки не говорят о нарушении закона торговыми марками, поскольку вопрос наличия не рекомендованных для детей компонентов не урегулирован.

Кроме того, производитель может не наносить отметку о том, что продукт предназначен для детского питания. Если же такая надпись присутствует на подарочном наборе, значит, он соответствует более жестким требованиям.

Эксперты Роскачества подчеркнули, что только родители отвечают за то, какие сладости разрешить своему ребенку.

В ходе проверки также выяснилось:

только четыре марки из 22 содержали предупреждающую информацию с указанием возраста (нельзя детям от 0 до 3 лет);

в наборах 13 марок находились не рекомендованные для детей кондитерские изделия;

только один набор из всех не содержал недопустимых для детей сладостей или ингредиентов – "Рождественский календарь" марки Only.

Замглавы Роскачества Елена Саратцева призвала обратить внимание на пробел в законодательстве, который позволяет продавать наборы с запрещенными для детей сладостями.

В свою очередь, президент Союза производителей пищевых ингредиентов Татьяна Савенкова рекомендовала родителям убрать из набора конфеты, которые содержат вредные компоненты.

"Это, например, белый и горький шоколад, конфеты с помадным корпусом, карамель, в том числе леденцовая, литой ирис, кремовые пирожные, жевательная резинка", – перечислила она.

Следует исключить из детского набора конфеты с алкоголем, а также с кулинарными и кондитерскими жирами, маргарином и гидрогенизированными жирами.

Ранее педиатр столичного департамента здравоохранения Исмаил Османов рассказал, какое количество конфет в день родители могут разрешать своим детям. По его словам, ребенку в возрасте от четырех до шести лет можно скушать две конфеты, от семи до десяти лет – три конфеты.

Врач предупредил о негативных последствиях злоупотребления сладостями. Съеденное за один раз большое количество конфет может привести к аллергии или нарушить процесс пищеварения. Ребенок может начать жаловаться на боли в животе и тошноту.

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