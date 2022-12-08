Россиянам рассказали, как выбрать качественные мандарины

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Определить спелость мандаринов поможет их вес, так как зрелые плоды будут тяжелее незрелых, рассказали в Роскачестве. Об этом сообщает РИА Новости.

"Спелость можно определить по характерному аромату, равномерности и яркости окраски кожицы и весу, так как более спелые мандарины содержат больше сока, а значит, они тяжелее незрелых. Также спелый плод чистится без труда", – говорится в сообщении.

Уточняется, что перезревшие плоды мандаринов можно отличить по сухой кожице и потере веса, а недозревшие – по неравномерной окраске.

Кроме того, в Роскачестве предупреждают, что мандарины, которые привозятся из других стран, могут обрабатывать воском для предотвращения появления плесени при транспортировке. Поэтому после покупки цитрусовые необходимо тщательно промывать теплой водой.

Ранее диетолог рассказала, кому нельзя есть мандарины. К числу противопоказаний эксперт отнесла гастриты, колиты и панкреатиты в состоянии обострения.



"Городской стандарт": мандарины

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