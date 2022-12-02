Диетолог рассказала, чем опасно ежедневное употребление мандаринов

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Чрезмерное употребление мандаринов может вызвать аллергию и привести к проблемам с ЖКТ. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Если съесть много цитрусовых, аллергия может возникнуть даже у тех, кто обычно не склонен к такой проблеме, отмечает эксперт.

"Цитрусовые – это один из самых частых аллергенов. Аллергическая реакция может начаться у абсолютно любого человека, если он съест 10, 15 или 20 мандаринов за один присест", – предупреждает специалист.





Анжелика Дюваль врач-диетолог В мандаринах большое количество различных кислот. Поэтому, если съесть их много, это может негативно повлиять на здоровье желудочно-кишечного тракта, то есть будет раздражаться слизистая желудка. Это чревато изжогой и некомфортным, неприятным ощущением в области живота.

Чтобы избежать неприятных последствий, диетолог советует есть по два мандарина два раза в неделю. Не менее важно покупать цитрусовые в проверенных местах.

"Нужно выбирать хорошие, качественные мандарины, покупать их в магазине, а не на развале. Если мы берем мандарины, которые продают где-то на улице или с рук, то это может быть чревато последствиями. Такая продукция не имеет сертификата. Мандарины могут быть насыщены разными ядовитыми веществами и будут наносить нам вред", – заключила Анжелика Дюваль.

Ранее россиян предупредили о том, кому опасно есть цитрусовые. Воздержаться от употребления таких фруктов следует аллергикам, а также людям, которые страдают от аспириновой бронхиальной астмы. У последних цитрусовые будут провоцировать астматические приступы и поддерживать воспалительные процессы в организме.



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