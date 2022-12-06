Диетолог рассказала, кому нельзя есть мандарины

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Мандарины лучше не есть людям, у которых индивидуальная непереносимость, а также гастриты, колиты, панкреатиты в состоянии обострения, рассказала диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Цитрусовые довольно аллергенные, и даже если у человека никогда не было аллергии на цитрусовые, хорошо переев, он может эту аллергию заработать. Не стоит есть мандарины при индивидуальной непереносимости. Также противопоказания – гастриты, колиты, панкреатиты в состоянии обострения", – рассказала диетолог.

Соломатина отметила, что в день лучше не употреблять больше двух-трех мандаринов. По ее словам, можно съесть и четыре небольших плода, но в этом случае их лучше распределить между разными приемами пищи.

При этом врач подчеркнула, что мандарин является довольно полезным фруктом, который содержит витамин С.

"Он нужен для работы иммунной системы, отвечает за выработку антител и необходим для соединительной ткани. Белые перепонки содержат нарингин – биофлавоноид, оказывающий выраженное антиоксидантное действие", – пояснила специалист.

По ее словам, также мандарины содержат калий, органические кислоты, обладают бактерицидным и противогрибковым свойством.

Ранее россиян предупредили о том, кому опасно есть цитрусовые. Воздержаться от употребления таких фруктов следует аллергикам, а также людям, которые страдают от аспириновой бронхиальной астмы. У последних цитрусовые будут провоцировать астматические приступы и поддерживать воспалительные процессы в организме.



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