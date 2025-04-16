Собянин: открылся прием заявок на три финансовые меры поддержки для бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Прием заявок на три финансовые меры поддержки для бизнеса открылся в Москве. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Компании смогут получить грант на оборудование и развитие своей деятельности на сумму до 30 миллионов рублей. Их можно будет потратить на обновление производственных линий и лабораторий, модернизацию и дооснащение предприятий. Претендовать на грант могут компании из сферы науки, промышленности и IT, а также организации, включенные в реестр стартапов столицы.

Поддержку производители получают в виде компенсации за понесенные расходы. За счет этого с 2022 года компании смогли закупить оборудование на сумму более 14,7 миллиарда рублей.

Грант на экспорт предназначается для малого и среднего бизнеса, куда входят налоговые резиденты Москвы из сфер производства, научных исследований и креативных индустрий. Вместе с тем максимальный размер поддержки на одного экспортера составляет не более 10 миллионов рублей в год.

Такой грант смогли получить уже свыше 600 экспортеров. На эти средства они приобретают сырье, обновляют и расширяют производство, а также осваивают новые рынки. С 2020 года компаниям удалось заключить контракты на сумму более 40 миллиардов рублей.

Субсидии на компенсацию расходов на обучение могут получить производители, которые оплатили учебу работников по программам среднего профобразования и дополнительного профобразования. С 2020 года такие гранты были выделены более чем для 1 100 предприятий. Благодаря этому они компенсировали стоимость обучения более чем 8,5 тысячи сотрудников.

Кроме того, Собянин назвал условия получения грантов. Подразумевается, что компании должны работать в приоритетных для города отраслях экономики или иметь экспортный контракт либо статус соцпредприятия.

Мэр подчеркнул, что в этом году компании могут компенсировать до 95% расходов, а по одной заявке – до 10 миллионов рублей. На одного работника отводится до 120 тысяч рублей в год.



Ранее Собянин сообщил, что с 22 мая по 1 июня пройдет Московская неделя предпринимательства. Ежегодно в таком масштабном мероприятии принимают участие ведущие предприниматели, инвесторы и эксперты. Для участников это стало возможностью обсудить главные бизнес-тренды, развить собственное дело и запустить новые проекты.

