Армянский коньяк начнут продавать под названием "армянский бренди"

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Власти Армении приняли решение переименовать армянский коньяк в "армянский бренди" и уже проинформировали об этом инстанции Евросоюза, сообщил министр экономики Геворг Папоян, которого цитирует Armtimes.

По его словам, армянские производители не будут маркировать свою продукцию названием "коньяк", которое является географическим указанием, охраняемым ЕС.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что крепкую алкогольную продукцию армянских винзаводов нельзя называть коньяком. По словам политика, коньяк является нематериальной ценностью Франции. Политик предложил заменить понятие "армянский коньяк" на "армянское бренди".