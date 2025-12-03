Форма поиска по сайту

03 декабря, 14:54

Политика

Пашинян назвал причиной бедности в Армении отсутствие нужных навыков у граждан

Фото: ТАСС/AP/ТАСС/AP/Evgenia Novozhenina

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что бедность в стране существует из-за отсутствия навыков "не быть бедными" у граждан. Об этом сообщает News.ru.

Во время своего выступления в парламенте он рассказал, что безработица уже давно не является главной причиной бедности в Армении. А решить проблему, по его мнению, поможет образование. Оно повысит трудовые и профессиональные навыки граждан, благодаря чему благосостояние нуждающихся улучшится.

Ранее Пашинян заявлял, что в Армении не может производиться коньяк, поскольку у местных компаний нет права на использование этого наименования. Политик уточнил, что представители некоторых международных компаний жалуются ему на фальсификацию своей продукции в республике.

Он добавил, что в городе Дилижан не может производиться минеральная вода "Джермук". Кроме того, в Армении не могут производить шампанское, подчеркнул армянский премьер.

