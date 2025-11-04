Пашинян предостерег армян от возвращения в Карабах

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возвращение армянских беженцев в Нагорный Карабах может представлять угрозу для мира. Его слова передает ТАСС.

По словам Пашиняна, эта тема является опасной, так как она означает возвращение к первоначальным параметрам конфликта с Азербайджаном.

В настоящее время Армения и США ведут переговоры по поводу возведения железной дороги, которая свяжет Азербайджан с Нахичеванью.

"Почему именно с США? Потому что это неотъемлемая часть проекта TRIPP ("Маршрут Трампа для международного мира и процветания". – Прим. ред.)", – объяснил Пашинян.

Россия, как указал армянский премьер, сможет перевозить груз в Армению по железной дороге через Азербайджан. Это произойдет после того, как будут разблокированы региональные коммуникации.

В конце июля 2025 года Армения и Азербайджан при посредничестве США согласовали меморандум по реализации проекта под названием "Мост (американского лидера Дональда. – Прим. ред.) Трампа". Речь идет о 42-километровом транспортном коридоре через Сюникскую область.

В меморандуме прописано, что дорога останется в собственности Армении, но управлять ей за 40% дохода будет частная компания, зарегистрированная в США. Договор подписан на 99 лет. При этом обеспечение безопасности возложено на американских военных.

Официальная церемония подписания соглашения между Арменией и Азербайджаном прошла в начале августа в Белом доме. В документе указано, что Баку и Ереван отказываются от взаимных территориальных претензий, а также прекращают использовать силу против друг друга.

Несмотря на это, Ереван выразил несогласие с некоторыми предварительными условиями Баку для подписания мирного соглашения. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян рассказал, что стороны обсуждали возможность большей толерантности по отношению друг к другу и перспективы сотрудничества на международных площадках.

