Армения отказала Азербайджану по нескольким условиям мира

Фото: 123RF/vladimirzotov

Ереван выразил несогласие с некоторыми предварительными условиями Баку для подписания мирного соглашения. Об этом сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью польскому телеканалу TVP World.

Дипломат отметил, что существует часть мирного договора, подготовленная азербайджанским министром и им самим. После того как этот текст был окончательно согласован в марте текущего года и парафирован, Армения выразила готовность в кратчайшие сроки подписать документ.

Однако азербайджанская сторона выдвинула предварительные условия, с которыми Ереван не смог согласиться.

"Однако еще до финальной церемонии подписания мирного договора существуют процессы, которые уже идут или могут идти до подписания. Например, мы обсуждали возможность большей толерантности по отношению друг к другу и тем более перспективы сотрудничества на международных площадках", – добавил Мирзоян.

В конце июля 2025 года Армения и Азербайджан при посредничестве США согласовали меморандум по реализации проекта под названием "Мост (американского лидера Дональда. – Прим. ред.) Трампа". Речь идет о 42-километровом транспортном коридоре через Сюникскую область.

В меморандуме прописано, что дорога останется в собственности Армении, но управлять ей за 40% дохода будет частная компания, зарегистрированная в США. Договор подписан на 99 лет. При этом обеспечение безопасности возложено на американских военных.

Официальная церемония подписания соглашения между Арменией и Азербайджаном прошла в начале августа в Белом доме. В документе указано, что Баку и Ереван отказываются от взаимных территориальных претензий, а также прекращают использовать силу против друг друга.