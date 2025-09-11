МИД России констатировал нормализацию отношений Баку и Еревана

Фото: пресс-служба программы "Моя улица"

Замминистра иностранных дел России Александр Панкин заявил о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости, говоря про наличие угроз в случае продолжения членства Баку и Еревана в СНГ.

"Угрозы со стороны кого? Для кого и со стороны кого?" – задался вопросами Панкин.

Замминистра иностранных дел России напомнил, что членство в СНГ добровольное. Он также указал, что как Армения, так и Азербайджан довольно часто присоединяются к совместным заявлениям и документам, которые принимаются на разных уровнях. В связи с этим Панкин заявил, что не понимает, из-за чего должна возникнуть "угроза".

"Тем более нормализация отношений, мы видим, идет между Арменией и Азербайджаном. Надеемся, что это тоже будет позитивный фактор для дальнейшего участия в СНГ", – подытожил замминистра иностранных дел России.

В конце июля 2025 года Армения и Азербайджан при посредничестве США согласовали меморандум по реализации проекта под названием "Мост (американского лидера Дональда. – Прим. ред.) Трампа". Речь идет о 42-километровом транспортном коридоре через Сюникскую область.

В меморандуме прописано, что дорога останется в собственности Армении, но управлять ей за 40% дохода будет частная компания, зарегистрированная в США. Договор подписан на 99 лет. При этом обеспечение безопасности возложено на американских военных.

Официальная церемония подписания соглашения между Арменией и Азербайджаном прошла в начале августа в Белом доме. В документе указано, что Баку и Ереван отказываются от взаимных территориальных претензий, а также прекращают использовать силу против друг друга.

