Лавров назвал принятое в США соглашение Армении и Азербайджана их суверенным правом

Фото: kremlin.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал суверенным правом Армении и Азербайджана соглашение, которое было подписано между двумя странами в США в августе 2025 года. Об этом он заявил в ходе выступления перед студентами МГИМО, передает "Газета.ру".

При этом министр иностранных дел уточнил, что необходимо смотреть на то, как данное соглашение будет работать. Он обратил внимание, что "восторженные возгласы" после заключения соглашения сменились скептическими оценками, когда документ был обнародован.

Лавров подчеркнул, что главными приоритетами работы РФ в регионе Южного Кавказа остаются мир и сотрудничество.

Армения и Азербайджан согласовали меморандум по реализации проекта под названием "Мост (президента США Дональда. – Прим. ред.) Трампа" в конце июля этого года. Сделать это удалось при посредничестве США. Речь идет о 42-километровом транспортном коридоре через Сюникскую область.

Согласно меморандуму, дорога останется в собственности Армении, однако управлять ей за 40% дохода будет частная компания, зарегистрированная в США. Договор планировалось заключить на 99 лет. При этом обеспечение безопасности предлагалось возложить на американских военных.

Официальная церемония подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном состоялась в начале августа в Белом доме. В документе прописано, что Баку и Ереван отказываются от взаимных территориальных претензий, а также прекращают использовать силу против друг друга.

