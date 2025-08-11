Баку и Ереван договорились не применять силу против друг друга

Фото: 123RF/vladimirzotov

Азербайджан и Армения обнародовали текст мирного соглашения, которое было парафировано в Вашингтоне. Документ опубликован на сайтах МИД двух стран.

Министры иностранных дел государств подписали соглашение 8 августа во время визита в Вашингтон президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Документ состоит из 17 пунктов. В частности, они устанавливают:



отказ Баку и Еревана от взаимных территориальных претензий;

прекращение использования силы против друг друга;

отсутствие сил третьих стран на границе между Азербайджаном и Арменией;

проведение делимитации границы по отдельному соглашению;

осуждение обеими странами сепаратизма и терроризма, а также борьбу с ними;

отказ признания основанием для невыполнения условий соглашения внутренними законами;

создание совместной комиссии для контроля за выполнением мирного соглашения;

отзыв исков против друг друга на международных площадках в течение месяца после вступления соглашения в силу;

возможность заключения странами отдельных соглашений о сотрудничестве в экономике, гуманитарной сфере и других областях;

установление дипломатических отношений между странами после обмена грамотами о ратификации мирного соглашения.

Официальная церемония подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном прошла в Белом доме. Инициатором переговоров выступил президент США Дональд Трамп, который взаимодействовал сразу с обеими сторонами.

Как пояснил американский лидер, президент Азербайджана и премьер Армении обязуются наладить торговлю, поездки и дипломатические отношения. Кроме того, крупные компании США планируют участвовать в развитии инфраструктуры стран.

Российский МИД положительно оценил встречу. Как отметила представитель ведомства Мария Захарова, Россия надеется, что это поможет продвижению мирной повестки. Также дипломат подчеркнула, что примирение должно основываться на балансе интересов и уважении приоритетов не только сторон, но и соседей.

