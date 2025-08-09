МИД РФ: встреча Армении и Азербайджана заслуживает положительной оценки

Фото: ТАСС/AP/Mark Schiefelbein

Встреча руководства Армении и Азербайджана в США заслуживает положительной оценки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Последовательно поддерживаем все усилия, способствующие достижению данной ключевой для региональной безопасности цели", – приводит слова Захаровой сайт министерства.

По словам дипломата, Россия надеется, что это также поможет продвижению мирной повестки дня. Однако подключение внерегиональных игроков не должно создавать дополнительных трудностей.

Как отметила Захарова, оптимальный вариант заключается в поиске и реализации решений, которые выработали сами страны при поддержке соседей – России, Ирана и Турции.

"Хотелось бы избежать печального опыта западного содействия урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке", – добавила дипломат.

Также Захарова подчеркнула, что заявления из США о разблокировке региональных коммуникаций будут дополнительно проанализированы. В этой сфере актуальны трехсторонние договоренности с участием России. Важно учитывать и фактор членства Армении в едином таможенном пространстве ЕАЭС.

"Примирение двух стран должно быть вписано в региональный контекст и основываться на балансе интересов и безусловном уважении приоритетов сторон и соседних государств", – заключила Захарова.

Официальная церемония подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном прошла в Белом доме 8 августа. Инициатором переговоров выступил президент США Дональд Трамп, который взаимодействовал сразу с обеими сторонами.

Как пояснил американский лидер, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян обязуются наладить торговлю, поездки и дипломатические отношения. Кроме того, крупные компании США планируют участвовать в развитии инфраструктуры стран.