Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 07:45

Общество

Исследователи заявили, что матери-блогеры калечат психику детей

Исследователи заявили, что матери-блогеры калечат психику детей

Февраль станет самым невыгодным месяцем для отпуска в 2026 году

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для многодетных родителей до 30 часов

247 детей родились в Москве 28 января

Зрители Москвы 24 поделились кадрами города, сделанными год назад

Мобильные операторы в России начали предлагать выгодные условия из-за конкуренции

Более 40 социальных пособий и компенсаций будут проиндексированы в России с 1 февраля

Создавший гигантскую карту "Тройка" парень попал на первую полосу газет

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 10 градусов 29 января

В России предложили ввести самозапрет на международные звонки

Исследователи из Китая доказали, что мамы, которые живут ради блогов, калечат психику своих детей. Пока мать ищет удачный ракурс, ребенок ощущает себя брошенным. В итоге дети ненавидят свою внешность, грезят о хирургах и даже причиняют себе физическую боль.

Яркий пример – семейство Кардашьян. Они превратили личную жизнь в шоу, но за картинкой скрываются серьезные травмы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика